Le patient comorien a-t-il droit à la vérité ?

Une anecdote : Le patient tousse depuis plusieurs semaines et il fume depuis quelques décades. Je propose donc un scanner thoracique. Il me demande pourquoi, je réponds : pour faire un bilan lésionnel et vérifier s’il n’y a rien de grave. Il me redemande : ça peut donc être grave, je réponds que ce n’est pas exclu.

Le lendemain sa femme m’appelle pour me dire que le patient n’a pas dormi de la nuit et que j’ai mal fait de suggérer que ça pouvait être grave.

La morale de l’histoire : toujours dire qu’il n’y a rien de grave et qu’on demande des examens juste pour confirmer que tout va bien.

Cette anecdote n’est pas isolée, je reçois régulièrement des appels de parents de patients qui me font la morale sur les vérités à dire ou ne pas dire et surtout celles à ne pas dire.

Le patient comorien doit-il être constamment infantilisé et considéré comme étant incapable d’assumer certaines vérités ?

Difficile à comprendre dans un pays imprégné de fatalisme et croyant profondément au déterminisme de notre religion islamique et qui répète inlassablement que Dieu Seul décide de notre devenir de vie ou de mort. Il est donc préparé à la mort mais ne veut pas entendre un médecin lui suggérer que sa maladie peut mal se passer.

Combien sont-ils à décéder dans les aéroports lors d’évacuation sanitaire ?

Ils sont trop à mon sens, à ne pas mourir chez eux entourés par une famille aimante.

Au-delà du gouffre financier que représentent de telles évacuations, la question posée est celle de mourir dignement chez soi. Nos médecins connaissent l’issue fatale du stade avancé de beaucoup de maladies. Comme je le dis souvent les occidentaux meurent aussi des mêmes maladies que nous et pourtant ils ont tout ce qu’il faut pour se soigner.

Je reconnais que nos autorités sanitaires doivent faire beaucoup d’effort et manifester davantage d’empathie pour les malades et pas seulement pour la maladie en général.

J’ai vu récemment un patient décéder dans d’atroces souffrances faute de Morphine en qualité et en quantité suffisante parce que l’état avancé de sa maladie le rendait intransportable.

Conclusion :

A mon sens tout patient mérite de connaitre la vérité sur son état véritable et être correctement informé sur ses chances de guérison. Les sommes folles dépensées à l’étranger pourraient être mieux utilisées sur place grâce à une meilleure facilitation des autorités sanitaires.

Connaitre la vérité peut rendre plus fort pour combattre la maladie plus efficacement et ne pas perdre du temps à se bercer d’illusions sur de possibles miracles à venir.

Malheureusement le domaine de la santé ne peut pas être séparé des autres domaines de la vie, nous vivons dans une société où l’art du mensonge est exercé quotidiennement à tous les échelons de la société.

Il est temps d’arrêter d’infantiliser le comorien, il faudrait le rendre complètement responsable d’une partie non négligeable de son destin en ce bas monde.”

Docteur Mohamed Monjoin

Médecin généraliste

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde