Le parti SOMA soutient le président tout en jouant sur l’ambiguïté.

Le parti SOMA (Solidarité pour le développement des Comores) a organisé une conférence de presse à Mutsamudu le 16 février 2023. Abdallah Abdou Hassane, secrétaire régional, a affirmé le soutien du parti au président Azali Assoumani et sa politique de développement, tout en appelant l’opposition à plus de maturité en cessant les critiques stériles et en se préparant pour les élections de 2024.

Le maire de Mutsamudu, Mohamed Said Abdallah Mchangama, a déclaré que SOMA est le parti le plus représentatif à Anjouan, travaillant en collaboration avec les autres partis présidentiels. Il a salué la nomination du président Azali à la tête de l’Union Africaine et son engagement pour la paix et la sécurité régionale.

Fondé en 2016 , le parti SOMA compte 15 000 adhérents et est présent dans tout l’archipel. Toutefois, son positionnement ambigu laisse entrevoir une certaine opposition au président, notamment à travers des sorties médiatiques, bien que son leader fasse partie de la mouvance présidentielle.