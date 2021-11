Le parti Orange va-t-Il rejoindre l’Opposition?

Au dernier remaniement , le Parti Orange n’a plus de représentant dans le gouvernement. Les rumeurs ne cessent de parler de sa sortie de la mouvance présidentielle.



Ce weekend, lors d’une réunion locale du parti à Nyumadzaha Ya Bambao, un responsable aurait à nouveau déclaré selon le site Al Comoriya, que le Parti Orange n’est plus dans la Mouvance Présidentielle.

Interrogé, un haut responsable du parti a répondu que c’est une déclaration faite par un responsable local lors d’un débat à la suite de l’installation du bureau de la région de Bambao ya Mbwani qui a eu lieu ce dimanche 7 novembre à Nyumadzaha Bambao.

Ce responsable du Parti Orange nous a déclaré :

“Nous adhérons aux initiatives du Président de la République pour la paix civile, le raffermissement des institutions démocratiques et le développement. Nous assumons tout ce qui a été fait et entrepris pendant notre présence au gouvernement. Mais il est bien évident que nous n’assumons pas ce qui se fait sans notre participation.

Nous irons au dialogue en tant que parti invité et exprimerons nos points de vue et nos propositions. “

Entre le Parti Orange et la Mouvance Présidentielle, le divorce n’est pas complétement consommé. A suivre…

