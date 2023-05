Le Parti Orange en deuil

Inalilah wa inailahiradjioun le bureau politique du parti orange anonce la triste et douloureuse nouvelle aux militants de sympathisant du parti ORANGE , du décès tragique survenue à Ouzio Mitsamihouli cette nuit d’un des membres du conseil des Oulamas du parti Orange almarhoumou Oustadh Ahamada Mmadi. Les mots nous manquent face à cette perte immense pour le pays et notre parti et la ville de ouzio en particulier. Aucun mot ne peut exprimer la peine et la douleur du bureau politique du parti orange. Au nom dunparti et à son nom propre le président du parti orange Mr mohamed daoudou s’est rendu à ouzion cette nuit pour présenter les condoléances du parti orange à sa famille et à ses proches . Que dieu lui offre les portes de son paradis et qu’il repose en paix. L enterrement aura lieu à 9h du matin ce jeudi 18 mai 2023 à ouzio.

Le bureau politique