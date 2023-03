Le parti Orange appelle à la transparence dans l’enquête sur la mort d’Aymane Nourdine

Le parti Orange a tenu un point de presse hier, lundi 6 mars, pour aborder plusieurs sujets d’actualité. Le parti a exprimé sa tristesse suite à la mort d’Aymane Nourdine et a appelé les autorités à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de son décès. Le parti a également présenté ses condoléances à la famille du défunt et à ses proches.

En outre, le parti Orange a exprimé son soutien aux boulangers dans leur lutte contre la hausse des prix du pain. Le parti appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour contenir l’inflation à l’approche du mois de ramadan et à trouver une solution pour répondre aux besoins de la population.

Enfin, le parti a dénoncé la violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et la Constitution en rapport avec la loi relative aux élections présidentielles de 2024. Le parti Orange estime que l’Assemblée nationale s’est autoconvoquée en session extraordinaire pour mettre en place la loi organique relative à l’élection du président de l’Union en mépris des procédures et des délais légalement établis. Le parti rend hommage à ses députés qui n’ont pas accepté de cautionner cette mascarade.

Le parti Orange est un parti politique important aux Comores, dirigé par l’ex-ministre de l’intérieur Mohamed Daoudou. Le parti est connu pour son engagement en faveur de la paix et de la cohésion nationale. En appelant à une enquête sur la mort d’Aymane Nourdine et en dénonçant la violation des règles en matière de loi électorale, le parti continue de jouer un rôle clé dans la vie politique du pays. Les Comoriens attendent maintenant que les autorités répondent aux préoccupations soulevées par le parti Orange et prennent des mesures pour résoudre les problèmes actuels qui pèsent sur le pays.