Le parti Juwa est appelé à s’inspirer du CRC pour renforcer le dialogue citoyen : des iftars villageois en perspective.

John Baloz, un militant du parti Juwa, à Anjouan exhorte ses camarades et dirigeants à suivre l’exemple du CRC et de l’opposition à Ngazidja. Il encourage l’organisation de rencontres avec les habitants d’Anjouan pour préparer les prochaines élections et mobiliser la population. Selon Baloz, il ne faut pas craindre les membres du gouvernement présents à Anjouan, car les rassemblements à Ngazidja se déroulent sans encombre. Il rappelle qu’aucune loi n’interdit aux politiciens de rencontrer les électeurs.

Baloz insiste sur l’importance de la participation citoyenne pour renforcer la démocratie et la transparence électorale. Il invite les membres du parti Juwa à dialoguer activement avec les citoyens pour cerner leurs besoins et préoccupations. L’unité et la solidarité au sein du parti sont également primordiales, en mettant de côté les divergences pour se concentrer sur les objectifs partagés.

Propos rapportés par Antuf chaharane