Certains détracteurs évoquent des accusations graves, telles que le soutien supposé de puissances étrangères comme la France.

Cette dynamique de suspicion semble récurrente chaque fois qu’un jeune leader émerge avec des projets novateurs.

Cette tendance à imputer aux jeunes cadres des influences occultes ne fait que freiner les opportunités de renouvellement et de progrès politique.

Il est fondamental de dépasser ces accusations pour nous concentrer sur la substance réelle de l’initiative de Rafsandjani Mohamed. En tant que docteur en droit, Rafsandjani Mohamed possède une expertise académique qui constitue un atout indéniable dans la structuration d’un projet politique ambitieux.

Sa volonté de créer un parti visant à soutenir les jeunes cadres comoriens doit être perçue comme une démarche positive, visant à dynamiser la politique nationale en introduisant des idées nouvelles et pertinentes.

<< Ushé>>, un parti politique soutenu par des jeunes cadres, est un espoir pour le pays. C’est une opportunité pour nous, les jeunes, de s’imposer aussi dans la politique comorienne.

En s’engageant à accompagner ces talents, Rafsandjani Mohamed ne cherche pas à instrumentaliser ces jeunes, mais à nous offrir un cadre adéquat pour s’impliquer efficacement dans la gouvernance de notre pays. Nous sommes tous derrière Mohamed Rafsandjani.

Critiquer cette démarche en la réduisant à une manipulation extérieure est non seulement réducteur, mais aussi contraire aux besoins actuels du pays, qui appelle à des réformes et à une revitalisation des institutions.

L’opposition systématique aux nouvelles initiatives est un phénomène récurrent, souvent fondé sur des préjugés plutôt que sur des arguments constructifs.

Les critiques devraient se focaliser sur le contenu des propositions et sur les plans d’action concrets du parti de Rafsandjani Mohamed, plutôt que de se perdre dans des accusations infondées.

Il est impératif d’adopter une perspective ouverte et constructive envers le projet de Mohamed Rafsandjani.

Son parti représente une opportunité significative pour les jeunes cadres comoriens de participer activement à la politique nationale.

Nous devons soutenir les initiatives visant à reformer et moderniser nos institutions, en évitant les critiques basées sur des accusations non vérifiées. Ainsi, nous pourrons avancer vers un avenir politique plus dynamique et prometteur pour les Comores.

Ushé, depuis Mutsamudu- Anjouan.

Djamal Fadhula Mdahoma, Juriste.