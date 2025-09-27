Le parquet exige 1 million de francs contre Titi le Fourbe pour sa vidéo controversée

Moroni, samedi 27 septembre 2025 – Le rappeur comorien Titi le Fourbe a comparu aujourd’hui devant le tribunal de Moroni, sous escorte militaire, après la polémique suscitée par une vidéo tournée près de l’aéroport de Hahaya.
Sobre et calme, l’artiste est arrivé vêtu d’un boubou gris, d’un bonnet blanc et d’une écharpe aux couleurs de la Palestine. Sa présentation devant le juge s’est déroulée sous les regards d’une foule compacte de jeunes, rassemblés dans et autour du tribunal, venus par curiosité ou pour soutenir le rappeur.
Le parquet a requis à son encontre un mois de prison avec sursis et une amende d’un million de francs comoriens. Ces réquisitions font suite à la diffusion d’une séquence dans laquelle Titi apparaissait en train de manipuler une arme factice, en riant et en criant « Allah Akbar », avec en arrière-plan le tarmac et les avions de l’aéroport. Une mise en scène humoristique selon lui, mais jugée comme une atteinte à l’ordre public par voie informatique par les autorités.
Le tribunal ne s’est pas encore prononcé et l’audience se poursuit. Le verdict est attendu dans les prochaines heures.
ANTUF Chaharane
