Le Pakistan prêt à inonder les Comores de riz et de médicaments à bas prix : l’ambassadeur dévoile son plan !

En visite à Moroni, l’ambassadeur du Pakistan auprès de l’Union des Comores, S.E.M. Syed Zahid Raza, a accepté de répondre à nos questions.

M. Syed Zahid Raza, Ambassadeur du Pakistan à Moroni, pouvez-vous nous parler des principaux objectifs de votre mission ici aux Comores et de ce que vous espérez accomplir pendant votre mandat ?

Je suis venu à Moroni pour présenter ma lettre de créance au président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani. Parallèlement, j’ai tenu des réunions avec des responsables importants à Moroni. J’ai rencontré le ministre de l’Énergie, le président de l’Assemblée nationale et le secrétaire général du gouvernement de l’Union des Comores. J’ai également eu une réunion avec les responsables du ministère des Affaires étrangères et rencontré ONICOR et Occopharma. Nous avons discuté du renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. J’ai transmis à mes interlocuteurs les meilleurs vœux du président et du Premier ministre du Pakistan. Dans mes fonctions, je travaillerai à établir davantage d’engagements avec les responsables comoriens pour atteindre ces objectifs.

Quels sont les domaines clés dans lesquels le Pakistan et les Comores pourraient renforcer leur coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs économiques, commerciaux et diplomatiques ?

Les deux pays partagent un lien fort de fraternité musulmane. Le commerce est l’un des éléments les plus importants de nos relations bilatérales, mais il est stagnant depuis de nombreuses années. J’ai invité les décideurs politiques des Comores à visiter le Pakistan pour mieux comprendre la chaîne d’approvisionnement en riz. Le Pakistan peut également offrir aux Comores des produits pharmaceutiques de grande qualité à moindre coût.

Notre coopération sur les questions internationales est solide, et les deux pays partagent le même point de vue. Sous l’égide de l’OCI, les Comores ont fermement défendu la cause du Jammu-et-Cachemire, en appelant au droit à l’autodétermination pour le peuple du Jammu-et-Cachemire occupé illégalement.

Comment voyez-vous le rôle de votre pays dans le soutien au développement des Comores, notamment en matière de formation et d’infrastructures ?

Le Pakistan aimerait être un partenaire des Comores dans leurs efforts de développement. Nous offrons des bourses d’études aux Comores dans le cadre de notre programme pour l’Afrique. Notre Académie du Service Diplomatique propose des formations diplomatiques de niveau junior et senior pour les diplomates comoriens. Il existe également des formations destinées aux fonctionnaires du secteur bancaire. Nous aimerions que nos amis aux Comores profitent pleinement de ces opportunités.

Après la présentation de vos lettres de créance, quelle est votre vision de la relation future entre le Pakistan et les Comores, et comment souhaitez-vous contribuer à son développement ?

Je crois que la bonne volonté existant entre nos deux pays frères devrait se traduire par des relations économiques et politiques plus étroites. Il existe des opportunités, tant bilatérales que sous l’OCI, pour une coopération accrue entre le Pakistan et les Comores. Je souhaiterais également renforcer notre coopération parlementaire entre les représentants des législatures des deux pays.

Il devrait y avoir davantage de contacts entre nos peuples. Une petite communauté pakistanaise contribue à la prospérité économique des Comores, et je remercie le gouvernement comorien pour les facilités accordées à ces entreprises.

Les relations commerciales entre les Comores et le Pakistan existent depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de l’alimentation. Quels efforts comptez-vous déployer pour renforcer ces échanges commerciaux ?

Au cours des dernières années, des délégations d’affaires comoriennes ont visité le Pakistan et établi des contacts. Nous pouvons encore renforcer ces échanges. J’ai partagé la liste des prochaines expositions qui se tiendront au Pakistan et serais heureux d’apporter tout le soutien nécessaire à cet égard.

En juin, le Pakistan organisera une exposition à Addis-Abeba, et la délégation commerciale des Comores devrait y participer pour découvrir nos produits et tenir des réunions B2B. J’essaierai également d’amener une délégation d’exportateurs de riz et du secteur alimentaire du Pakistan aux Comores afin d’explorer ce marché.