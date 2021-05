Le Mouvement politique « jeunesse force de la République » applaudit le bilan du Président

Connu sous l’acronyme de JFR (jeunesse force de la République), ce mouvement politique qui soutient les bonnes actions du régime à mis une mention particulière du bilan de deux ans. Lors d’un entretien, tenu ce 1er jour de la « 3ème année » du mandat d’Azali, le directeur régional de L’Anpi et ancien coordinateur du mouvement se dit très confiant de la voie tracée par le régime vers l’émergence.

« Les preuves de l’émergence est devant nos yeux et des yeux des comoriens qui ne refusent pas de voir quelque soit la tendance politique », indique Fayal Mohamed, ce jeune politicien forgé par Yasser Ali Assoumani avant d’être nommé directeur régional de L’Anpi Anjouan.

Le facteur optimiste du bilan poussé à ce jeune de rassurer que « étant au service de la promotion des investissements, je ne peux que saluer le maintient de la paix et encourager le président dans cette démarche de sécurisation des acquis de notre jeune nation qui devient aujourd’hui un ami du monde avec une contribution dans la gestion des conflits du continent ce qui reflète la maturité et la sagesse de la vision tracée et pilotée par un leadership qui répond aux exigences du temp. »

Devant la presse, ce jeune politicien, affiche les attentes du JFR pour la 3eme année du mandat du président Azali. « Nous n’attendons pas plus qu’il en a mis en œuvre et nous espérons, comme en 2001 il a pu réconcilier les comoriens, que cette 3eme année de son mandat soit l’année de la prospérité de l’unité nationale car il est capable et les comoriens en ont confiance, souhaite-t-il ?

Étant donné, que la création d’emploi est un chapitre phare de l’émergence, promouvoir les secteurs clés du développement s’inscrit dans la démarche de la jeunesse comorienne que fait partie la JFR. « La promotion d’une bonne éducation civique et patriotique est une bonne paire de lunette pour apprécier l’état actuel et à venir de notre beau pays », insiste-t-il

Dans le cadre général de la réflexion, ce jeune pousse son regard à ce qui estime voir d’ici quelques temps dans les quatre murs de l’archipel « un développement économique potentiel en export… »

S.A / Al fajr