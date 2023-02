Le mouvement Anjouanais dénonce l’assassinat du jeune de Vouvouni

Le mouvement N’DZUWANI RIMARUHA a publié un communiqué exprimant sa profonde tristesse à propos de l’assassinat d’Ayaman Nourdine, âgé de 24 ans et résidant du village de Vouvouni dans la région de Bambao, Ngazidja. Selon les informations reçues, M. Nourdine aurait été enlevé dimanche par des officiels de l’armée à Vouvouni, battu à mort par des membres de l’escadron et déposé dans un sac poubelle à son domicile. Les motifs de son arrestation restent flous. Le mouvement considère que cet événement tragique est le dernier d’une série de meurtres politiques commis par le président actuel de l’Union africaine, Azali, et son régime. Le communiqué condamne également les pratiques corrompues et dictatoriales du régime et appelle à une résistance pacifique contre le gouvernement oppressif. Le mouvement exhorte la communauté internationale à soutenir ses efforts pour mettre fin au règne de terreur et à tenir les auteurs de ce crime pour responsables. Le communiqué souligne la nécessité urgente de restaurer l’ordre constitutionnel et de mettre en œuvre l’accord cadre de Fomboni pour apporter la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Le mouvement reste déterminé à promouvoir la justice, la démocratie et les droits de l’homme aux Comores