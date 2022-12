Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur de l’état français, se rend vendredi 30 décembre pour la seconde fois à Mayotte, une île comorienne. Le ministre passera la nouvelle année en terre comorienne à Mayotte.

L’île de Mayotte est reconnue comme comorienne par les nations unies. Le ministre de l’intérieur fêtera la nouvelle année en union des Comores.

Please follow and like us: