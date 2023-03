Le Ministre Dhoulkamal participe à la réunion du G20 pour faire avancer l’adhésion de l’Union Africaine

Le Ministre Dhoihir Dhoulkamal, actuellement Président du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, a participé à la réunion ministérielle du G20 qui s’est tenue à New Delhi les 1er et 2 mars 2023. Cet événement a réuni les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 20 pays les plus développés du monde.

En marge de cette réunion, le Ministre Dhoulkamal a rencontré différentes délégations des États parties pour discuter de l’adhésion de l’Union Africaine à ce forum intergouvernemental. Cette participation de l’Union Africaine au G20 est importante pour le continent, car cela permettrait d’assurer une représentation plus équitable dans les prises de décision économiques mondiales.

L’Union Africaine a une économie en développement rapide, et son adhésion au G20 pourrait favoriser un dialogue plus étroit entre l’Afrique et les économies les plus développées, ce qui est essentiel pour le développement du continent africain.

Cette participation du Ministre Dhoihir Dhoulkamal et de l’Union Africaine à la réunion du G20 montre l’engagement de l’organisation à favoriser le développement économique et la coopération internationale en Afrique et dans le monde.