Le ministre de la justice menace d’emprisonner Oubeid pour 4 mois

Le célèbre enseignant de français à l’université des Comores, qui ne maîtrise ni la conjugaison ni la grammaire, n’avale pas les révélations du journaliste Oubeidillah Mchangama. Le journaliste avait révélé dans une vidéo publiée sur la page Facebook fcbk fm que l’actuel ministre de la justice Djae Ahama Chanfi avait fui la justice en 1998 après avoir été condamné pour détournement de fonds publics destinés à un projet du ministère de l’éducation nationale. Cela n’a pas plus à Djae. Dans une vidéo diffusée hier soir sur fcbk fm, Oubeid a publié un vif échange entre lui et le ministre de la justice où il le menace de l’emprisonner :” écoute, il faut que tu publies un document qui m’a innoncenté ” ” monsieur, où je peux trouver ce document? Moi j’ai par contre le document qui vous a placé en prison avant de fuir “. Très remonté, Djae s’emporte: ” si tu ne publies pas un document qui m’a innocenté, je te mettrai en prison et vous allez crier dictature après ” a t’il menacé.

Surpris par cette déclaration, le jeune journaliste a pris à témoins les gendarmes.