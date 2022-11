Le ministère des Finances accélère son processus de digitalisation.

Les activités consistent à renforcer la numérisation poussée du ministère, la transparence et à assurer une meilleure coordination des différents services du département des Finances, du Budget et du Secteur bancaire, grâce aux outils modernes de travail et d’interaction virtuelle. «Elle permet le rapprochement, la proximité entre les différentes administrations des îles sous tutelle du ministère. Ces outils vont nous permettre de faire une union des données du ministère sur un cloud. Tous les départements peuvent se connecter, partager les informations dans ce dernier.

Une mission de formation et d’opérationnalisation des outils de travail des services et départements insulaires sous la tutelle du ministère des Finances a débuté à Ndzuani, depuis lundi 31 octobre et prendra fin ce jeudi 3 novembre au trésor public de l’île. Cette même mission se tiendra dans les autres îles au courant de ce mois de novembre. Il s’agit d’un chantier qui a démarré en 2019 mais qui a été stoppé net à cause de la crise sanitaire de la Covid-19.

