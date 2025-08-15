Le Matin des Comores épinglé pour une info… totalement fausse: aucun Malgache n’a été expulsé des Comores 

Une polémique enfle sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une information erronée par la page Facebook « Le Matin des Comores ». Cette page a affirmé que cinq ressortissants malgaches avaient été expulsés du territoire comorien, une déclaration démentie quelques heures plus tard par la Police nationale.
L’annonce, relayée par plusieurs autres pages et partagée massivement, a provoqué un vif débat en ligne inutile. Or, selon les autorités, aucune expulsion n’a été effectuée à l’encontre des ressortissants malgaches, contrairement à ce qui a été avancé.
Cette situation soulève une nouvelle fois la question du manque de professionnalisme et de vérification des sources chez certaines pages Facebook. Publier des informations sans recouper les faits peut avoir des conséquences graves, notamment en matière de relations diplomatiques et de cohésion sociale.
La propagation de cette fausse information illustre la nécessité d’un journalisme responsable, basé sur la vérification, afin d’éviter la désinformation et les polémiques infondées.
