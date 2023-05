Le mariage de Honey Shay et Elha : un conte de fées comorien dans un château somptueux

Honey Shay, une influenceuse aux multiples talents, a célébré son mariage avec Elha, son mari discret, ce vendredi dans un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment. Plus de 300 invités, dont des stars du showbiz, des influenceurs et des proches, ont assisté à la cérémonie somptueuse dans un château magnifiquement décoré.

Honey Shay, de son vrai nom Chaiyna, est une influenceuse et youtubeuse française née en 1998 d’origine comorienne. Elle s’est fait remarquer sur YouTube pour ses vidéos lifestyle, des tags, des storytimes ou des vlogs. Elle est également très présente sur Instagram, où elle partage son quotidien avec ses abonnés. Elle a participé à l’émission Les Reines du Shopping en 2018 et a remporté la semaine avec son look. Elle a également été nominée aux People Choice Awards en 2021 dans la catégorie Social Star France.

Elha, le mari discret de Honey Shay, travaille dans le domaine de la finance et est également comorien. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun et se sont mariés religieusement après quelques mois de relation en octobre 2020. Elha est très discret sur les réseaux sociaux et ne s’affiche que rarement avec sa femme.

Pour leur mariage, Honey Shay a fait une entrée remarquée dans une somptueuse robe blanche sirène pailletée aux volants volumineux sur le bas. Elha était quant à lui vêtu d’un costume noir chic avec un nœud papillon et des chaussures à bout pailleté. Les demoiselles d’honneur portaient de magnifiques robes violettes satinées et empreintes de tradition comorienne.

L’union a été un moment d’émotion et de joie, ponctué par des discours touchants, des animations musicales et des surprises. La prestation du chanteur Joe Dwet Filé a beaucoup fait parler sur Twitter. L’artiste a interprété son titre “Oui” alors que le couple ouvrait le bal, pour le plus grand bonheur des invités.

Le mariage d’Honey Shay et Elha a été qualifié de « mondial » par la mariée elle-même, reflétant l’union de deux cultures comoriennes. Nous souhaitons au couple beaucoup de bonheur dans leur vie de couple et dans leur carrière respective.

Yousra Said , journaliste comoresinfos