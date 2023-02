Le mariage d’Agwa: est un coup de maître politique

Le mariage de Abdallah Agwa qui a eu lieu à la fin du mois de février dans sa ville natale de Ntsudjini est un événement qui a pris une dimension politique incontestable. Quelques mois seulement après sa libération de prison par grâce présidentielle, cet événement représente pour lui un moment clé de sa carrière politique. Abdallah Agwa avait été arrêté en janvier 2021 et condamné à cinq ans de prison en juin 2021 pour atteinte à la sécurité de l’Etat, pour avoir simplement voulu manifester contre le régime Azali. Sa libération a été accueillie avec enthousiasme par des centaines de milliers de fans qui le suivent sur sa plateforme FCBK FM, qu’il a créée avec Oubeid Mchangama et Ali Abdou Mkouboi après que sa station de radio Labaraka FM a été arbitrairement fermée et son matériel confisqué malgré une décision de justice en sa faveur.

Abdallah Agwa est devenu un militant politique très populaire aux Comores, son influence allant bien au-delà de son engagement sur les réseaux sociaux. En effet, en décembre 2019, il avait organisé des meetings qui avaient rassemblé des centaines de personnes à Mbeni et Ntsudjini. Son mariage coutumier représente un événement prestigieux aux Comores, permettant de gagner en crédibilité et en reconnaissance sociale. Abdallah Agwa a rassemblé lors de son mariage des milliers de personnes, artistes, hommes politiques, entrepreneurs, chefs traditionnels, etc. Les festivités, qui ont duré plusieurs jours, ont mobilisé tous les médias comoriens, avec des articles et des vidéos en direct pour rendre compte de l’événement.

Ce mariage spectaculaire a été un coup de maître pour Abdallah Agwa, qui avait déjà annoncé qu’il comptait reprendre son combat politique après sa sortie de prison, mais qu’il se concentrerait d’abord sur l’organisation de son grand mariage. Ce dernier n’a pas été un événement en marge de son engagement politique, mais un moment fort de ce combat. Sa popularité, son influence et sa capacité à mobiliser les foules ont été mises en évidence lors de cet événement qui a servi sa cause