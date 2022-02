Le manager des Cœlacanthes aurait ordonné l’arrestation du DG de RCM13 au Cameroun

Le directeur général de la radio la plus suivie par les supporters de la sélection nationale des Comores a porté des accusations graves à l’encontre du manager des verts, El-haddad.

C’est dans son émission diffusée hier soir que Youssouf Ali Ibouroi, patron de RCM13, a révélé avoir eu une altercation avec El-Haddad qui a eu comme conséquence, impossibilité de travailler à coté des journalistes présents dans les stades du Cameroun pour la diffusion des matchs:

” je suis allé à l’entraînement, le manager m’a demandé si on m’avait dit s’il était menteur. Je lui ai répondu qu’on m’a rien dit mais que je le constate puisqu’il n’a respecté ce qu’on s’était dit ” explique Youddouf.

” j’étais à l’hôtel. On m’appelle et on me dit qu’on me cherche. Je suis descendu et j’ai été accueilli par deux policiers qui avaient l’ordre de me ramener au siège de la police jusqu’à ce que le tournoi soit terminé. Je leur ai expliqué que je travaillais avec la fédération pour les Cœlacanthes. Ils m’ont ordonné de rester à l’hôtel. J’étais mis en résidence surveillée. C’est pour cela qu’on n’a pas pu bien travailler comme je le fais d’habitude ” a regretté celui qui souligne un manque de respect de la part du manager à l’égard des gens qui sont à côté de la sélection depuis 2014