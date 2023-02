Le Chef de l’Etat a reçu en audience, le Maire de la Commune de Mitsamiouli, Monsieur Aboubacar Ahmed, ce matin au Palais de Beit-Salam. Au cours de cette rencontre, le Maire a remis au Président de la République, le plan de développement communal à l’horizon 2025, de la commune du Nord de Ngazidja.

Beit-salam

Please follow and like us: