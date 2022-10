Le journaliste Nono va t-il avoir l’autorisation de vendre de l’alcool ?

Le journaliste Ibrahim Inoussa alias Nono continue de vendre du riz sans licence. Pendant que les commerçants paient une licence pour avoir une autorisation pour vendre du riz. Le journaliste pro Azali a transformé la maison de sa femme en point de vente du riz de l’onicor sans qu’il soit commerçant et sa femme aussi n’est pas commerçante. Le couple n’a pas la licence nécessaire pour vendre du riz.

Plusieurs syndicats des commerçants ont porté plainte contre Nono après avoir publié des informations confidentielles qu’il a obtenu à l’Onicor.

On se demande si Nono pourra également vendre de l’alcool sans licence ? Il est connu pour être un ivrogne notoire.

Please follow and like us: