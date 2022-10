Le jeune comorien qui s’est fait tirer dessus à Reims est mort

L’enquête est désormais ouverte pour « assassinat ». Le tireur est toujours en fuite, ses motivations inconnues.

Le jeune homme qui était hospitalisé dans un « état désespéré » après avoir été la cible d’un tir d’arme à feu en pleine tête, dans la soirée du jeudi 28 octobre sur le parvis de l’église Saint-Thomas à Reims, n’a pas survécu à ses blessures : il est mort samedi.

Originaire de Mayotte, Abraham Amada résidait dans le quartier et avait 21 ans. Au vu des circonstances du drame, il a manifestement été pris pour cible lors d’un règlement de compte qui le concernait lui ou certaines des personnes avec lesquelles il se trouvait devant le square de l’église.

Le meurtrier est arrivé à pied, encagoulé, et l’a visé au niveau de la tempe avant de disparaître rue Paul-Vaillant-Couturier. A-t-il rejoint un véhicule ? Était-il attendu par un ou des complices ? Pourquoi un tel acte effroyable qui s’apparente à une exécution ? Autant de questions toujours sans réponse.

