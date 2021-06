Le handball et le volley-ball, des sports passés aux oubliettes à Mohéli

Pendant que le championnat nationale de handball et de volley-ball va bientôt débuter , à Mohéli presque aucune structure ni infrastructure ne prévoit ces jeux collectifs pourtant ,il existe un Ministère et une direction qui sont chargés du sport national.

Il est rare de voir dans l’île des stades de volley-ball ainsi que de handball. Ce qui explique d’une part ,le recule de ces deux jeux collectifs dans l’île contrairement aux autres jeux comme Le basketball et Le foot qui sont en pleine évolution.



Seul le terrain de basketball du stade Elhadj Ahmed matoir et celui de Djoiezi sont censés être utilisés pour tous les autres jeux collectifs de la main. Les jeunes de Fomboni, Djoiezi et ceux de Wanani se forcent malgré tout à avoir des équipes de handball. Nioumachoi qui a demeuré depuis toujours la ville emblématique de volley-ball dans l’île, ce sport est en nette recul faute d’une organisation.