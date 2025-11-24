le Guyana, le seul pays au monde capable de nourrir totalement sa population sans importer ! »

Une étude publiée dans la revue scientifique Nature Food vient bousculer les certitudes. Sur 186 pays analysés selon leur capacité à produire les sept groupes nutritifs essentiels — fruits, légumes, produits laitiers, poissons, viandes, protéines végétales et féculents — un seul parvient à couvrir totalement les besoins de sa population par sa propre production : le Guyana. Une performance rare, presque inattendue, qui propulse ce petit pays sud-américain au rang de modèle mondial de souveraineté alimentaire.
Selon les chercheurs, cette autosuffisance s’explique par une stratégie agricole ambitieuse menée depuis plusieurs années. Le gouvernement a massivement investi dans l’augmentation des cultures stratégiques, comme les céréales ou le soja, tout en renforçant la production locale d’aliments destinés au bétail. Résultat : le Guyana ne dépend plus de l’extérieur pour nourrir ses habitants.
Le président du pays a salué ces résultats, soulignant qu’ils sont avant tout le fruit du travail acharné des agriculteurs nationaux. Dans sa déclaration officielle, relayée par le Department of Public Information, il insiste sur la fierté d’un pays qui a choisi de bâtir sa résilience à partir de sa terre. Une manière de rappeler qu’au-delà du PIB et des performances économiques, la vraie puissance d’un État se mesure à sa capacité à subvenir, en toute autonomie, aux besoins fondamentaux de sa population.
À l’inverse, l’étude révèle que plusieurs grandes économies mondiales, dont la Chine, ne parviennent pas à assurer pleinement leur sécurité nutritionnelle. Elles restent dépendantes des importations et donc vulnérables en cas de choc global ou de rupture des chaînes d’approvisionnement.
Dans un monde instable, cette étude pose une question simple mais essentielle : si demain le commerce international venait à s’effondrer, combien de pays pourraient continuer à nourrir leur peuple ? Selon les experts, un seul a démontré aujourd’hui qu’il en est capable.
ANTUF Chaharane
Réagissez à cet article