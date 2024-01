Le gouverneur sortant dénonce un bourrage d’urnes à Anjouan lors des élections

Le gouverneur sortant de l’île d’Anjouan a pris part au processus électoral en accomplissant son devoir de vote. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il exprime son désir que le vote représente véritablement la volonté des citoyens pour l’avenir du pays. Cependant, il se dit « profondément indigné et consterné » par ce qu’il a observé : des urnes déjà pleines dès l’ouverture du scrutin, une anomalie d’autant plus frappante que la participation était visiblement faible en raison de conditions météorologiques défavorables. Il soulève la question d’un potentiel bourrage d’urnes, une pratique qui, si elle s’avérait vraie, constituerait « une grave atteinte à l’intégrité de notre processus démocratique ».

Il insiste sur la nécessité d’une action rapide et rigoureuse pour garantir la légitimité et la transparence des élections présidentielles et des gouverneurs aux Comores.

Saïd Hassan Oumouri