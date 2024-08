Le gouvernement sur le pied de guerre pour faire face à l’épidémie de la variole du singe.

Lors d’un point de presse tenu le 24 août, les autorités sanitaires ont annoncé une série de mesures d’urgence pour prévenir l’éventuelle apparition de cas de Mpox aux Comores, alors que la maladie a déjà frappé des pays voisins.

Dans le cadre de cette stratégie, des équipes seront déployées dans les ports et aéroports pour renforcer les contrôles sanitaires des passagers. De plus, les laboratoires nationaux seront équipés pour permettre un diagnostic rapide, tandis que des sites d’isolement sont d’ores et déjà prévus pour faire face à toute éventualité.

Le Président de la République a également réuni ce lundi à Dar Nadja les autorités sanitaires, le Gouverneur de l’île d’Anjouan, ainsi que les membres du Gouvernement pour une séance de travail consacrée à ces mesures. Le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre pour empêcher l’entrée de cette épidémie sur le territoire national.

ANTUF Chaharane