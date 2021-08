Le gouvernement songe durcir les mesures aux frontières

Le gouvernement se veut rassurant, selon la coordination de la lutte contre la Covid-19. Les autorités n’excluent pas l’option de fermer partiellement les portes aux pays fortement touchés par le variant delta tels que l’Afrique du Sud, l’Inde et la Tunisie.

Face au variant delta de la covid-19 qui rode dans certains pays voisins, à Moroni on songe à fermer partiellement les frontières avec les pays fortement touchés par ce type de variant comme l’Inde, l’Afrique du Sud ou la Tunisie. Dans les colonnes d’Al-watwan, le docteur Djabir Ibrahim, porte-parole de la coordination anti-COVID a annoncé des nouvelles mesures de renforcement à l’aéroport international dont la fermeture de nos frontières avec les pays fortement touchés. Lors d’un entretien avec La Gazette des Comores le 02 août dernier, le porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidie a confié que le chef de l’Etat a donné des instructions précises en interministériel et dans la coordination pour qu’enfin des mesures rigoureuses soient prises au niveau des ports et aéroports pour éviter de se retrouver dans une troisième vague.

« L’idée est que la vigilance soit accrue pour éviter toute menace», avait-t-il dit. Et quant à une probable fermeture avec la Tanzanie et la Réunion, le ministre rassure que la Tanzanie lutte efficacement avec la maladie. « Ce qu’il faut comprendre est que la covid-19 est là, il faut vivre avec mais en respectant les mesures préventives édictées pat les autorités », poursuit le ministre.

Rappelons que les médecins avaient réclamé un tour devis pour éviter une troisième vague comme ce fut le cas en janvier dernier. Malheureusement, cela est resté un vœu pieux comme tant d’autres. Pour mémoire, dans le bulletin du 26 juillet dernier, Mohéli avait enregistré un nouveau cas. D’après nos informations, il s’agit d’un voyageur arrivé à Moroni en provenance de la Tanzanie avec un Pcr négatif. L’intéressé a ensuite pris un vol pour Mohéli dans un cadre professionnel. Heureusement, à l’aéroport de Bandar es Salam, les agents de santé sur place ont bien fait le travail et le passager est testé positif. Un deuxième test, fait au laboratoire du CHRI de Fomboni confirme le résultat de l’aéroport. La personne est suivie comme le recommande le protocole et ses proches sont aussi surveillés. Il est urgent que le gouvernement renforce au plus vite la surveillance dans les portes d’entrées du pays notamment à l’aéroport international et le port de Mutsamudu, surtout que le pays ne dispose pas d’un laboratoire pour le séquençage.

Andjouza Abouheir / LGDC