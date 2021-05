Le gouvernement en exil vient d’être nommé, Oubeid remplace Kiki

Humour: Le président nommé par l’opposition en exil vient de nommer son gouvernement. Ça n’a pas tardé et c’est un gouvernement qui doit assurer la transition dans l’apaisement. Plusieurs personnalités font partie du gouvernement.

Le nouveau président de l’union des Comores sur Facebook a nommé :

Ministre de l’intérieur : Mchangama Oubeid Athouman

Ministre des Affaires étrangères : Bendi Saifllah Mze Ali

Ministre de la défense : Yacer Nomak Prédateur

Ministre de la jeunesse et de la culture : El Zain

Ministre de la justice : Faïza Soulé Youssouf

Ministre des sports : Hairiat Abdourahmane

Ministre du genre et de la cohésion sociale : Noura Chanfi-Souef Adinani

Ministre de l’information et des TIC : Laida Sidi

Ministre du tourisme : Chamsi Zourdine

Ministre de la Santé : Nawad El-dine Salim

Ministre des finances, du Budget et de l’économie : Naylat Ali Mohamed

Ministre de l’aménagement et des infrastructures : Nassim Said

Ministre de l’agriculture, pêche et élevage : Sardou Moussa

Ministre de l’environnement : Khair Elif Manane

Ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle : Nassuf Ben Amad

Ministre chargé du secteur Bancaire et du commerce : Ha Mdi

Chef de cabinet : Toufeyli Maecha

Porte-parole du gouvernement : Nourina Abdoul-djabar

Ce nouveau gouvernement a déjà créé la polémique puisque les chômeurs qui manifestent en faveur du Daoula ya haki n’ont pas eu de poste mais selon des sources de Beit Salam, ils seront nommés à l’ambassade des Comores à Paris.