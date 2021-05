Le gouvernement en colère après là une du journal La Gazette des Comores

Le journaliste Ibrahim Inoussa alias Nono, proche du gouvernement a pointé du doigt et a exprimé la colère du gouvernement. “La Gazette des Comores n’a pas reconnu notre constitution et incite la population à la violence mais notre jeunesse est belle bien consciente”, Ibrahim Inoussa.

Là Une de LGDC de ce 27 mai a mis en colère le gouvernement et pour cause, le quotidien a rappelé le manque de cohérence et de logique du gouvernement. Depuis 2016, le président Azali est à la tête de l’état, il a donc fait 5 ans au pouvoir et non 2 ans comme il le proclame tout haut.