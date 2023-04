Le gouvernement comorien réagit face à la détresse des étudiants au Soudan.

Suite aux appels à l’aide lancés par les étudiants comoriens au Soudan, le ministère des Affaires étrangères a organisé une conférence pour parler de l’évolution de leur situation. En plein conflit, le ministère rassure que les étudiants, hommes, femmes et enfants, sont rassemblés à l’université de Khartoum.

Contrairement aux allégations des étudiants, le ministère affirme être en contact avec eux et indique que les ministères des Affaires étrangères, de l’Éducation et de l’Intérieur travaillent conjointement pour trouver une solution à cette crise. L’objectif principal est d’évacuer les étudiants vers un pays tiers en toute sécurité.

Cette conférence de presse avait pour but de rassurer les familles et les étudiants eux-mêmes, en montrant que le gouvernement comorien prend la situation au sérieux et met en œuvre des actions pour assurer la sécurité de ses ressortissants. Reste à voir si ces mesures seront suffisantes et efficaces pour répondre à la détresse des étudiants sur place.

Antuf chaharane