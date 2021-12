Le Front Soilihiste, dirigé par Fundi Mze, Rejoint l’Appel de Ndzuwani et Intègre le COMRED

Dans son communiqué de presse, le COMRED déclare :

“L’appel de Djoiezi en novembre 2021 a rappelé la nécessité de mener un combat uni et sincère et en respect des Accords de Fomboni qui ont unifié les Comores et accordé aux iles une large autonomie pour mettre fin à la dictature et à la volonté unitariste d’une politique inégalitaire. Nous sommes fiers de sceller par cet acte du jour l’élargissement du COMRED et accueillons ce nouveau membre avec égalité, respect et fraternité.”

L’arrivée de ce nouveau membre va dynamiser l’Oposition.

Pour rappel, le document de l’appel de Ndzuwani a été signé le 6 mars 2020 constituant la plateforme COMRED.

Ali Abdou Mouigni

