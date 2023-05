Le Front Commun Comorien dénonce la haute trahison d’Azali Assoumani dans l’opération Wuambushu

Le Front Commun Élargi des Forces Vives des Comores a publié un communiqué accusant le président Azali Assoumani de haute trahison en rapport avec l’opération Wuambushu. Dans une interview avec Le Monde, Azali Assoumani a déclaré que la mise en application de l’opération Wuambushu serait une trahison de la constitution comorienne et malheureusement c’est ce qu’il a fait quelque heures après. le Front Commun Élargi des Forces Vives des Comores a souligné que la constitution interdit la monnaie de toute partie du territoire comorien et qu’aucun Comorien ne peut être extradé ou expulsé de son pays.

Le communiqué du Front Commun Élargi des Forces Vives des Comores souligne également que la décision du président Azali Assoumani de reprendre les liaisons maritimes avec la France, sans préciser les conditions, déstabilise le pays et en particulier l’île d’Anjouan, où la densité de la population est la plus forte du territoire national.

Le Front Commun Élargi Contre la Dictature a demandé à la France de cesser son soutien au président Azali Assoumani, qualifié de dictateur-putshiste spécialiste des hold-ups électoraux. Il a également précisé que toute convention signée avec Azali Assoumani est nulle et non avenue car il n’a pas été élu et reconnu par les Comoriens.

Le communiqué conclut en appelant la Cour Constitutionnelle à destituer le président Azali Assoumani pour les actes anticonstitutionnels qu’il a pris sans consultation ni des assemblées, ni du peuple et ni du juge constitutionnel.

ANTUF chaharane