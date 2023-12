Le Dr Samir Mohamed, médecin en santé publique, exhorte à la mise en place de stratégies pour les urgences sanitaires

Les dirigeants africains de la santé se sont réunis lors d’une conférence internationale sur la santé publique en Zambie pour discuter de plusieurs sujets, notamment de nouvelles stratégies pour répondre aux urgences sanitaires sur le continent.

Dans un entretien à Lusaka, le Dr Samir Mohamed, médecin et membre du Comité insulaire Covid-19 d’Anjouan ainsi que médecin de santé publique et des maladies tropicales de la direction régionale de la santé de l’île d’Anjouan, a évoqué cette urgence à laquelle l’Afrique en général et l’Union des Comores en particulier doivent faire face.

« Certaines urgences sanitaires surviennent chaque année. L’objectif est de réduire l’impact sanitaire et socio-économique des urgences de santé publique. Le Covid nous a donné de bonnes leçons de vie. Nous devons en tenir compte et nous préparer à d’éventuelles épidémies. Soyez prêts car la pandémie de Covid-19 a montré les limites et les vulnérabilités de nos systèmes de santé », a-t-il déclaré.

De plus, il faut savoir que l’Afrique est le continent le plus touché par les urgences de santé publique, avec des centaines d’événements qui se produisent chaque année. « Avant l’apparition du Covid-19, les principales causes des épidémies étaient le choléra, la rougeole, la fièvre jaune, la grippe et les fièvres hémorragiques virales », a souligné Samir Mohammed.

Le médecin natif de l’île d’Anjouan a également évoqué une chose : « Le Covid-19 nous a appris la nécessité d’améliorer la surveillance, le diagnostic, le traitement et l’offre de services de santé. Son impact a conduit à une surcharge du système de santé, perturbant la fourniture des services de santé essentiels et exacerbant la perturbation socio-économique, menaçant ainsi de saper des décennies de progrès sanitaire et économique durement gagnés », a-t-il déploré.

Par conséquent, les systèmes de santé doivent « être capables de fournir des soins de santé de qualité tout en répondant aux urgences de santé publique », a déclaré le Dr Alemu WONDIMAGEGNEHU, ancien conseiller spécial de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, représentant de l’OMS pour la Sierra Leone, l’Ouganda et le Nigéria, spécialiste en santé publique, dans un entretien accordé également à Comoresinfos en marge de cette conférence.

Les urgences sanitaires constituent également une menace pour nos économies, nécessitant une approche commune, une bonne gestion et un leadership pour prévenir et répondre aux futures épidémies. « En investissant maintenant, nous pouvons éviter un futur effondrement économique et social. Nous avons besoin de leadership pour prendre les bonnes décisions en temps réel », a conclu le Dr Samir Mohamed.



Sefrique Abdou