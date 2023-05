Le document troublant du préfet de Mayotte : Les autorités comoriennes reconnaissent-elles la que Mayotte est française ?

Ce document officiel émanant du Préfet de Mayotte a suscité de vives réactions et interrogations. Il concerne des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trois ans.

L’aspect troublant de ce document réside dans la référence à l’Union des Comores. En effet, il est indiqué que ces personnes seront reconduites à la frontière « à destination de l’Union des Comores ou de tout autre pays où elles seraient légalement admises ». Cette formulation laisse entendre que les autorités comoriennes reconnaissent implicitement la que Mayotte est française, en acceptant que ces personnes soient renvoyées vers ce territoire.

Ce point soulève des questions quant à la position officielle des Comores concernant Mayotte. Si ce document est authentique, il semble paradoxal que les autorités comoriennes acceptent une telle situation, étant donné les revendications de souveraineté sur Mayotte de la part des Comores.

De plus, plusieurs critiques ont été émises concernant la formulation et la qualité rédactionnelle de ce document, les qualifiant d’absurdes et mal écrits. Cette lacune linguistique dans un document officiel soulève des inquiétudes quant à son authenticité et à sa légitimité.

Il est essentiel de clarifier cette situation et de comprendre les intentions des autorités comoriennes quant à Mayotte.

En l’absence de confirmation officielle de la véracité de ce document, il convient de traiter cette information avec prudence et d’attendre des clarifications de la part des autorités compétentes.

ANTUF chaharane