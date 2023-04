Le directeur général de la police limogé suite à l’utilisation de passeports frauduleux

Le Directeur Général de la Police Nationale Abdel-Kader Mohamed a été démis de ses fonctions par décret du Président de l’Union des Comores aujourd’hui (Decret N°23-030/PR). Cette décision est intervenue dans un contexte où la jeune Nazrat Saïd Hassani a pris la fuite en utilisant des passeports sous une fausse identité, alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour une arnaque financière.

Nazrat est accusée d’avoir détourné des fonds s’élevant à 2,5 milliards de francs comoriens. Cependant, la jeune femme a réussi à passer à travers les mailles de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) en utilisant un passeport sous une fausse identité émis par la Direction Générale de la Police Nationale et de la Sureté Nationale (DGSPN) sous la direction de l’inspecteur général Abdel-Kader Mohamed.

Le décret de destitution de M. Mohamed est survenu sans qu’aucune raison officielle ne soit donnée. Toutefois, certains spéculent que cela pourrait être en lien avec la fuite de Nazrat Saïd Hassani et l’utilisation des passeports frauduleux. D’autres sources suggèrent que M. Mohamed était en conflit avec certains membres du gouvernement.

Il est important de noter que M. Mohamed a été nommé à la tête de la DGSPN en novembre 2021, après avoir servi en tant que directeur général adjoint de la police nationale. Il est considéré comme ayant une grande expérience dans le domaine de la sécurité nationale et de l’application de la loi.

Les Comores sont confrontées à un certain nombre de défis en matière de sécurité nationale, notamment la criminalité organisée et le trafic de drogue. Le gouvernement a récemment intensifié ses efforts pour renforcer les capacités de ses forces de sécurité et de ses services de renseignement afin de lutter contre ces menaces.

Il reste à voir qui sera nommé pour remplacer M. Mohamed à la tête de la DGSPN, et comment cette décision affectera la lutte contre la criminalité et le renforcement de la sécurité nationale dans les Comores.

Soibah Said, journaliste Comores infos