Le directeur général adjoint de la direction des ressources halieutiques a co-présidé la réunion du programme OZONE à Nairobi

Du 3 au 6 octobre se tient à Nairobi (Kenya) la réunion conjointe des coordinateurs chargés du programme ozone dans les 54 pays africains, une occasion de reprise des contacts physiques après 3ans marquées par la crise du COVID-19.

Ce réseau africain fait partie du programme d’appui à la conformité mis en place par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (Pnue) pour appuyer les pays en développement dans la mise œuvre du protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone.

C’est une rencontre de partage d’expériences et d’examen des progrès réalisés dans la région Afrique.

M. Youssouf Ali, le Directeur général-adjoint de la Direction des Ressources Halieutiques, qui représente les Comores, est parmi les co-président de cette rencontre.

