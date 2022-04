Le directeur de l’ANACM serait sur la sellette après son interview controversée

Le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACM) a mis son poste de DG en suspens et il semble être dans un siège éjectable. En voyage actuellement à Madagascar, le directeur est attendu demain à Moroni. Selon nos informations, le gouvernement l’attend de pied ferme.

En effet, avant son départ à la grande île, le directeur a accordé une interview à LGDC où il a indiqué que les victimes du crach AB aviation sont globalement assurés. Une déclaration maladroite qui ne passe absolument pas au sein du gouvernement. Selon nos informations, une rencontre avec le gouvernement serait maintenue demain vendredi pour présenter les documents de l’assurance de l’appareil.

La même source indique également que l’assureur de l’appareil Phoenix aurait appris trois jours avant le crash que Fly Zanzibar a loué l’appareil à Ab Aviation. Est-il que suite à une lettre adressait au ministre des transports, Phœnix aurait fait part au ministre que même s’il est vrai que l’appareil est assuré mais l’assurance en question est limitée seulement dans certains pays dont les Comores ne figurent malheureusement pas. Alors, il l’aurait fallu à Ab Aviation de faire une autre assurance ici aux Comores.

Mais sur ce , après l’accident, Ayed directeur de Ab Aviation qui était dans l’impasse tentait par tous les moyens de trouver une échappatoire. İl aurait fait des coups pieds à des agences d’assurance pour lui pondre rapidement une assurance. Mais aucune d’entre elles n’a cèdé à ses magouilles. Si au cas où cette information venait à se confirmer, cela prouve bien que l’assurance de l’appareil n’est plus valable aux Comores et démontre parfaitement la malhonnêteté de Ab Aviation et de son patron.

Et finalement la compagnie aura bien sûr l’obligation de dédommager les familles du crach sans faire recours à l’assureur de l’appareil.

Mais pourquoi le directeur de l’ANACM tente-t-il de se mettre des batons dans ses roues ? Qu’est-ce qui se cache dans cette affaire ?