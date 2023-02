Le DG de Comores Télécom fait chanter les employés, ils doivent vendre des…

Le Directeur Général de Comores Télécom, Chaihan, est accusé de menacer les agents de l’entreprise au risque d’amputer leurs salaires déjà misérables. Selon une source interne, les agents sont contraints de ramener chacun au moins trois personnes pour souscrire à un abonnement au triple play, qui est inaccessible aux Comoriens en raison de sa cherté (32500 kmf/mois).

Face à la réalité des salaires de misère des Comoriens, il est peu probable que beaucoup d’entre eux soient capables de s’abonner à ce produit onéreux. Les pratiques de chantage exercées par le DG Chaihan mettent non seulement en danger la réputation de Comores Télécom, mais conduiront également l’entreprise à sa propre perte.

Ces pratiques non éthiques ne sont pas tolérables dans le monde des affaires. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures pour mettre fin à cette situation et protéger les droits des travailleurs. Les agents de Comores Télécom ont besoin d’un environnement de travail équitable et respectueux pour fournir un service de qualité aux clients.

