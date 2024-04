Le déficit commercial des Comores : 122 milliards de francs perdus en 2023 contre 86 milliards en 2022

Selon une récente analyse publiée par l’Observatoire Economique de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores (UCCIA), le déficit commercial du pays a connu une augmentation significative en 2023. Cette étude met en lumière que le déficit, qui mesure la différence entre les importations et les exportations, a atteint 122 milliards de francs comoriens cette année, contre 86 milliards en 2022.

Le rapport détaille également les principales zones d’importation qui influencent ce déficit. L’Asie et les pays membres de la Ligue arabe sont les plus grands fournisseurs des Comores, avec des importations s’élevant à 63 et 43 milliards de francs comoriens respectivement. Parmi ces pays, la Chine et les Émirats Arabes Unis se démarquent, représentant ensemble 39 % des importations totales. Cette dynamique commerciale souligne les défis économiques auxquels le pays doit faire face pour rééquilibrer sa balance commerciale.

ANTUF Chaharane