Le défenseur comorien Yakine Said M’Madi signe un contrat pro de 3 ans avec l’OM

Yakine Said M’Madi, le défenseur central international comorien, vient de signer son premier contrat professionnel de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Cette signature est un signal positif pour le jeune joueur de 19 ans, alors que l’OM restructure son centre de formation depuis plusieurs mois.

Né à Marseille, Yakine Said M’Madi est déjà une star montante du football français. Il a déjà été appelé avec l’équipe nationale des Comores à deux reprises et est en train de devenir un joueur clé de l’équipe réserve de l’OM en National 3. Il a également eu l’honneur d’être appelé dans le groupe professionnel olympien pour le match de la première journée de la Ligue 1 contre Reims.

Cette signature professionnelle est une étape importante dans la carrière du jeune joueur, qui a montré beaucoup de promesses sur le terrain. Elle montre également que l’Olympique de Marseille est déterminé à investir dans les jeunes talents et à développer son centre de formation.

L’OM est en train de rebâtir son équipe avec un mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, dans l’espoir de retrouver le succès sur le terrain. La signature de Yakine Said M’Madi est un pas de plus dans cette direction et offre de l’espoir aux supporters de l’OM pour l’avenir.

Soibah Said, journaliste comoresinfos