Le Croissant-Rouge Comorien distribue de nombreux kits alimentaires à Mbadjini et Dimani

Le Croissant-Rouge Comorien a reçu un financement de la part du gouvernement japonais en faveur de l’Union des Comores dans le cadre du projet: « Insécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce dernier inclut plusieurs facteurs, y compris la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

Le délégué de la FICR, Pierre Danladi et Ali Ben Ali Fazila

Coordinateur Eau, Hygiène et Assainissement du Croissant-Rouge comorien ont supervisé la distribution de ces kits alimentaires jeudi à Mlali et vendredi à Idjandraja.L’aide bénéficiera à 300 ménages dans les trois ils dont 90 ménages à Nagazidja ,90 à Moheli et 120 à Anjouan. Le montant total l’aide s’élève à huit millions sept cent quarante-cinq milles francs.L’objectif était de soutenir les familles particulièrement vulnérables touchées par des situations de sécurité alimentaire precaires dans les régions.

Ils ont indiqué à cette occasion que cette quantité de Kits alimentaires sont distribuées aux familles à Mlali, Kopve, Bandamadji la Kubwani, Famare entre autres à Mbadjini, puis à Madjoma et Idjandraja à Dimani, et d’autres a mwali et Anjouan qui s’inscrit dans le cadre du projet « Insécurité alimentaire et nutritionnelle « , associé au manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement, aggravé par les effets du changement climatique.

Le délégué a également affirmé que dans le cadre de ce même projet, le Croissant-Rouge distribue de grandes quantités de semences de pépinières et d’autres produits de culture vivrières dans plusieurs localités aux Comores, ce qui aidera les agriculteurs comoriens à cultiver leurs terres pour lutter contre la faim.

Sefrick Abdou