Nouveaux drames en Méditerranée | Le corps d’une jeune comorienne retrouvé et 10 autres comoriens portés disparus au large des côtes marocaines

Le consulat des Comores à Laâyoune annonce, ce lundi 7 juin, la disparition «d’au moins onze Comoriens» au large des côtes marocaines dans la semaine du 31 mai au 6 juin. “Un convoi de cinquante-deux migrants dont une Comorienne a quitté la région de Laâyoune depuis dimanche, un deuxième convoi de cinquante-deux personnes qui est parti le mardi 1er juin, il y avait deux garçons et une fille d’origine comorienne n’est pas encore retrouvé ni du côté marocain et ni de l’autre côté de l’Espagne”, a indiqué à Al-watwan, Dr Saïd Omar Saïd Hassane quelques heures avant la découverte du corps d’une jeune comorienne qui se trouvait dans un zodiac qui avait chaviré avec une cinquantaine de personnes.

“Un dernier convoi qui a quitté la même région le mercredi 2 juin avec soixante-sept clandestins dont six Comoriens n’est toujours pas encore retrouvé. Enfin, un convoi parti le lundi 31 mai avec quarante-cinq migrants a fait naufrage, quinze personnes sont portées disparues, une fille comorienne pourrait être parmi les disparus”, a encore précisé le consul qui appelle les familles à ne pas cautionner ces voyages périlleux sur des zones où sévissent toutes les formes de trafics.

Environ, trois naufrages avaient été signalés au large de la Méditerranée, il y a deux semaines. Mais les Comoriens à bord des bateaux et autres canots pneumatiques naufragés ont été retrouvés sains et saufs, d’après toujours le consul. “Certains ont été blessés et admis à l’hôpital mais ils reprennent petit à petit”, indique Saïd Omar Saïd Hassane.

Alwatwan