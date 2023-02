Le label le plus populaire auprès des jeunes annonce son retour après deux ans d’absence dans un concert au stade de Moroni. Mais selon certains informations les parents se posent des questions et ils sont inquièts concernant la sécurité de leurs enfants lors de ce concert qui rassemblera de nombreux jeunes.

C’est pourquoi que des parents auraient demandé à la gendarmerie nationale de veiller sur la sécurité de ces jeunes durant le concert.

Please follow and like us: