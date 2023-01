Le «Concert de l’année» Ils ont allumé le feu à Maluzini!!!

A Moroni, capitale des Îles de la lune. Un amas d’hommes et de femmes avance vers une destination bien précise : le stade de Maluzini. Ce samedi 7 janvier, l’agence ComCom a réuni, sur la même scène, trois stars internationales et une armada d’artistes locaux. Une première sur la scène musicale du pays.

La Tanzanienne, Zuchu, le Franco-congolais, Hiro, la Française, Kim, et les Comoriens Cheikh Mc, Dadiposlim, Steve Six, Aydii Lamany, Sky Miah ont, toutes et tous, contribué à faire de ce rendez-vous un pur moment de bonheur.Il fallait s’impatienter jusqu’à 00 heures pour voir l’étoile tanzanienne, Zuchu, illuminer Maluzini avec son playlist connu à la lettre pas le public. Avant son entrée sous mille et un feux, son Dj a pris le soin de bien chauffer le public comme aucun autre ne l’a fait pendant cette soirée.

En poche

C’est derrière ses lunettes de soleil, en shorts en kaki et bottes cuissarde que Zuchu a investi la scène avec ses deux danseuses et le morceau Sukari. Un tube célèbre par ici notamment pour avoir été repris par des artistes comoriens.En plus d’une heure de show à elle toute seule, avec son bongo flava et son Afro pop, elle a mis dans sa poche un public qui a chanté le swahili avec une facilité déconcertante comme pour prouver combien cette langue était voisine du shiKomori.«I’m so happy to be here tonight. Comoros I love you so much. Marahaba mendji», a lancé l’artiste du Label Wcb Wasafi. Mariama Ismael, une fane complétement en transe, a renchéri : «ce soir Zuchu a mis le feu. Je me suis bien régalé et dansé. Que des artistes locaux aient été programmés en première partie a été une excellente chose. Cela va nous faire prendre conscience que le pays a du talent au même titre que ces invités étrangers. Il nous revient de faire briller les nôtres», a-t-elle rappelé.



Après la prestation des artistes encore en herbe, marquée, parfois, par des défauts d’enchainement d’un chanteur à un autre et, en réaction, des «Namdrohe yapvo» de déception, les choses sont vite rentrées dans l’ordre à 22h quand Dadiposlim a pris le micro. Rien qu’avec sa voix entendue avant sa montée sur scène, l’atmosphère a changé du tout au tout. «Dadi» a emporté son public dans un univers sensuel comme avec le titre Ma chérie. Il n’avait même pas besoin de faire appel à ses vibes pour faire vibrer le public, la seule mélodie a fait l’affaire.

Planète Hiro

Contrairement à la Française, KIM, dont les morceaux n’étaient pas si bien connus du public, Hiro a proposé un playlist aux lyrics bien motorisés : «Moroni, ce soir vos pieds sont mes pieds. On m’a dit que les Comores on le meilleur public d’Afrique et ça se confirme ce soir. Les Comores vous êtes bien là», a confirmé l’auteur de l’album Afro romance. Les propos de Hiro semblent se vérifier avec l’alchimie de feu entre lui et son public qui a tout repris jusqu’à Dilemme sortie il y’a seulement une semaine. Le showman a invité sur scène des jeunes qui, tour à tour, ont dansé avec lui sur des morceaux plutôt sensuels avant d’inviter le groupe de Madjadjuu Afro Comoco qui a présenté une chorégraphie avec le Congolais.«La première fois que j’ai entendu parler des Comores, c’est suite à la reprise d’une de mes chansons par Dadiposlim. Je ne pouvais pas venir ici sans partager la scène avec lui. Avant de venir ici, j’étais Congolais mais ce soir je suis devenu Comorien. Hayasa komori», a lancé Hiro, avant de danser sur le tube de la comorienne, Ridhoi, Hayasa, qui, décidément, connait ses jours de gloire.

Communion

Avec sa voix puissante et look des grands soirs, la chanteuse Kim devait plonger le public dans un univers doux, celui des zouks love. Bien que ses morceaux aient été moins repris, Kim a, toutefois, réussi à faire voyager le public dans la douceur de ses mélodies. «Je suis venue vous apporter de la douceur. Je suis tellement contente d’être là ce soir à tel point que vous n’avez pas idée. On va montrer au monde entier comment ça se passe ici. Les Comores, je vous aime, on se retrouve très bientôt», a communié la Française.Tout de suite après, Cheikh Mc prends les mics avec son nouvel album Idukio ainsi que d’anciens tubes, tel Anyibu. Avec son rap engagé, il a réveillé l’espace VIP qui, jusque-là semblait un peu timide. «Rikahudja ritriye mdro rendezatru. Leo ridjariwonese hukaya tsimpaka mdru yale pvondze. Yeshema ngisho pvanu. Merci à comcom qui nous a invité et au public qui nous a permis de passer ces très bels instants», a conclu «Le» Cheikh.

Mahdawi Ben Ali