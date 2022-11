Le compte officiel du rappeur Cheik Mc toujours piraté

Le compte officiel Facebook du rappeur préféré des comoriens est piraté depuis le mois d’août. Le chanteur n’a plus le contrôle sur son compte d’artiste. Un compte Facebook certifié mais un pirate a réussi à prendre le contrôle cela fait 4 mois environ.

Les fans du chanteur vont-ils se mobiliser ?

Actuellement le chanteur est obligé de s’exprimer sur son compte personnel.

La rédaction de Comores infos lance un appel à une mobilisation pour que le rappeur puisse récupérer son compte Facebook officiel.

