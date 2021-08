Le collectif des parents d’élèves en colère contre la décision du ministre

Les parents des élèves recalés à l’examen du Brevet d’Etude de Premier Cycle (BEPC) ont encore crié leur colère face à la décision du ministère de l’éducation de rejeter les candidatures des élèves qui n’ont pas d’attestation de réussite de l’entrée en 6e.

Directeurs d’écoles, professeurs et mères d’enfants, ils étaient tous devant la presse jeudi dernier à l’école Franco-Arabe de Bandamadji Itsandra pour contester encore une fois l’arrêté du ministère de l’éducation nationale du 24 juillet dernier rejetant tous les dossiers des candidats à l’examen du BEPC qui n’ont pas une attestation de réussite de l’entrée en 6ème. « Ils sont 177 élèves qui voulaient passer l’examen du BEPC cette année et ils sont recalés alors qu’ils avaient déjà payé les frais du dossier », explique Saïd Bourhane, directeur d’une école, qui parlait au nom d’un parent d’élève. Ce dernier montrait l’innocence de ces candidats car selon lui, il devrait y avoir une forte sensibilisation sur l’arrêté avant son application. « On ne devait pas recaler les enfants de cette manière », dit-il, avant d’ajouter que « c’est une négligence du gouvernement, des CIPR et aussi de dirigeants des écoles de laisser un élève entrer en classe de 6ème sans avoir eu l’autorisation de passage et continuer ses études jusqu’à la classe de 3ème ».

Selon, Ahamada Saïndou, si le ministre voulait prendre une telle décision, il ne devrait pas le faire avant deux ans. « La moindre de choses, ils auraient dû attendre les prochaines années avant de mettre en marche une telle décision. Maintenant, il est tard pour ces élève qui n’étaient pas été informés dès le début de la rentrée », avance-t-il. Le collectif de parents d’élèves appelle le gouvernement et le ministère de l’éducation à trouver une solution au plus vite afin d’aider ces élèves à passer les examens.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les parents de ces candidats recalés s’expriment devant la presse. Ils avaient rencontré le ministre de l’éducation et son équipe au cours des derniers mois sur ce sujet. Mais en croire les autorités, elles vont aller jusqu’au bout de leur décision. Alors ce sont 177 enfants qui vont être privés d’examen cette année.

Andjouza Abouheir / LGDC