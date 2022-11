Le Centre hospitalier universitaire El-Maarouf sera inauguré fin 2023

Au cours d’une conférence de presse jeudi dernier, le ministre des finances annonce que le chef de l’Etat souhaiterait que l’inauguration du Centre Universitaire d’El-Maarouf se fasse en décembre 2023.

Le ministre des finances Mzé Abdou Mohamed Chanfiou de retour d’un voyage de deux semaine de Paris et Washington, où il a pu rencontrer plusieurs partenaires comme la Banque Mondiale, la Banque Islamique de Développement (BID) ou encore le FMI, a annoncé jeudi dernier que la Banque mondiale octroie une enveloppe de 25.000.000 euros, auxquels 20.000.000 euros de la Banque islamique de développement (BID) et 20.000.000 euros de la Banque africaine de développement (BAD). « Tous cet argent est destiné au développement du pays, notamment pour l’excellente réussite du nouveau complexe universitaire d’El-Maarouf à l’échéance prévue en décembre 2023 », précise l’argentier de l’Etat. Et lui d’ajouter que la Banque mondiale s’est engagée à accompagner le pays avec des fonds déjà acquis pour satisfaire les attentes du gouvernement pour les trois prochaines années.

Devant la presse, Mze Aboudou Mohamed Chanfiou en a ensuite évoqué l’actualité économique au niveau du pays surtout les différents appuis et les soutiens financiers que le gouvernement apporte aux opérateurs économiques afin de stabiliser les prix de certains produits de première nécessité. « Malgré tout cela, nous regrettons que certains commerçants n’arrêtent pas de saigner les citoyens avec des hausses inexplicables sur certaines denrées alimentaires comme par exemple le pain dans certaines boulangeries », lance-t-il avant d’interpeler le service de contrôle des prix à faire son travail. « Il est inconcevable que la population subisse aujourd’hui des difficultés à avoir du pain alors que 300.000.000 kmf ont été alloués aux boulangers », a-t-il martelé avant d’ajouter que « le gouvernement a offert 1 milliard kmf à l’Onicor pour que le prix du riz soit accessible à la population. Le gouvernement ne peut pas croiser les bras. On fait des efforts pendant qu’d’autres ruinent les citoyens ».

Le ministre de la justice a profité de cette occasion pour annoncer les nouvelles réformes de l’appareil judiciaire ainsi que l’enseignement coranique. Djaé Ahamada Chanfi a cité trois projets de construction de prisons annexes en cours sur l’ensemble du territoire national pour désengorger les prisons qui sont surpeuplées. « Ici à Moroni, on trouve des solutions palliatifs avec le déplacement de quelques prisonniers dans des locaux qui servaient de casernes et qui seront réhabilités. Mais une prison annexe à Mde est en cours de finition et sera opérationnelle d’ici peu. Elle sera réservée aux prisonniers dont les peines vont au-delà de sept ans mais aussi ceux qui ont été condamnés à la peine capitale », annonce-t-il, tout en soulignant qu’il y a un don de l’Union Européenne destiné à la réfection et à la réhabilitation de la Maison d’arrêt de Moroni.

Ibnou M. Abdou / LGDC