Le cauchemar d’Ouhozi: Un jeune conducteur en état d’ivresse sème la mort

Un drame choquant a secoué Ngazidja la nuit du samedi au dimanche 10 décembre, laissant derrière lui un décès et deux blessés graves. Un jeune de Tsadjeni, dans le Mitsamiouli, au volant de sa voiture, a délibérément percuté trois personnes à Ouhozi, un village voisin. Les autorités ont rapidement pris en charge l’affaire, maintenant le suspect sous la garde de la gendarmerie, en attendant des poursuites judiciaires pour homicide volontaire.

La tragédie a ses racines dans des tensions lors d’une festivité traditionnelle de « Twarab », où des jeunes ivres du village de Ntsadjeni ont tenté de perturber l’événement. Les habitants d’Ouhozi ont essayé de maîtriser la situation, mais en vain. Ignorant les tentatives de résolution pacifique, l’un des jeunes a pris sa voiture, une R19, sous prétexte de rentrer chez lui. Cependant, il a sciemment dirigé son véhicule vers le village de Ouhozi.

D’après les informations du procureur de la République, Mohamed Djounaid a d’abord heurté une personne sur la route avant de finir sa course en écrasant deux autres piétons. Le procureur explique : « En cours de chemin, il a percuté délibérément un jeune de Ouhozi sans s’arrêter. Pendant que les jeunes d’Ouhozi s’occupaient du blessé pour l’envoyer rapidement à l’hôpital, le jeune de Ntsadjeni, en état d’ébriété, avait fait demi-tour et roulait à vive allure en direction de la foule. Cette fois-ci, il a percuté deux personnes sur son chemin, dont un jeune de Nioumadzaha Badjini et un homme de 61 ans dénommé Abdou Soilihi originaire d’Ouhozi. »

Dans cette tragédie, le jeune chauffeur a subi une fracture, tandis que l’adulte de 61 ans est décédé la même nuit après son admission à l’hôpital. Les funérailles ont eu lieu le 10 décembre à Ouhozi. Le jeune de Nioumazaha a été évacué en urgence à Mayotte pour recevoir des soins. Actuellement, le jeune conducteur est en détention à la gendarmerie, faisant face à des accusations d’homicide volontaire.



