Mohamed Daoudou a passé sa première nuit en prison : des accusations graves ravivent les inquiétudes

La nouvelle de l’arrestation de Mohamed Daoudou, alias Kiki et dirigeant du parti Orange, ancien ministre de l’intérieur du régime d’Azali, a pris de court de nombreux citoyens ce mardi soir. L’homme fort de la capitale a été arrêté après s’être rendu à la gendarmerie.

D’après une source bien informée de la gendarmerie, Mohamed Daoudou est appréhendé pour des soupçons de complot visant à perturber les activités du 26 mai en bloquant les routes. De plus, des allégations plus graves émergent, l’accusant d’avoir séquestré un agent des forces de l’ordre et de lui avoir dérobé son matériel de travail. Il est rapporté que cet agent aurait été chargé de suivre discrètement l’ex-ministre jusqu’à ce que sa couverture soit compromise.

Pour l’instant, Mohamed Daoudou a passé la nuit en détention à la gendarmerie de Moroni. Avec le jour férié du 1er mai, il pourrait être présenté devant un juge dès demain, le jeudi 2 mai.

Misbah Saïd