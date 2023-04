La fièvre électorale monte à Madagascar pour l’élection présidentielle de novembre et décembre. Siteny Randrianasoloniaiko, ancien allié d’Andry Rajoelina, gagne en popularité en tant qu’opposant.

Ayant étudié en Afrique du Sud et aux États-Unis, Siteny Randrianasoloniaiko est revenu à Madagascar pour créer des entreprises dans les télécommunications et les médias. Il a fondé TV Plus de Toliara, Radio Siteny, Télévision Siteny, et la British School of Madagascar, ainsi que la Fondation Siteny pour soutenir les victimes de famine.

Il a pris ses distances avec le pouvoir en place et entamé une tournée sur la Grande Île.Ses meetings sont souvent entravés, mais cela ne l’arrête pas. Récemment, malgré l’interdiction de décollage de son avion, il a tenu un meeting à Mananjary en voiture. Ses adversaires l’accusent d’être soutenu par la Russie et ses liens avec le judoka Vladimir Poutine sont souvent évoqués. Siteny Randrianasoloniaiko est désormais considéré comme le candidat qui fait peur à Andry Rajoelina.

Antuf chaharane